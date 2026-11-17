Fraueninsel se află pe lacul Chiemsee, supranumit și „Marea Bavariei”, în sudul Germaniei. Insula are aproximativ 200 de locuitori și face parte din cea mai mică municipalitate din Bavaria.

În fiecare an, la începutul Adventului, insula se transformă într-un târg de Crăciun cu peste 90 de standuri, amplasate în apropierea unei mănăstiri istorice. În 2025, evenimentul a atras aproximativ 60.000 de vizitatori în numai opt zile.

Pentru a ajunge la târg, turiștii trebuie să ia vaporul din localitățile Prien sau Gstadt, de pe malul lacului Chiemsee.

Un târg de Crăciun unde până și brazii sunt aduși cu vaporul

Organizarea unui târg de Crăciun pe o insulă atât de mică nu este deloc simplă. Toate materialele necesare, de la căsuțele comercianților până la instalațiile electrice și brazii de Crăciun, trebuie transportate pe apă.

Într-un reportaj publicat de Merkur, organizatorul Emanuel von Oy povestea că pregătirile pentru ediția din 2025 au presupus între 200 și 300 de curse cu ambarcațiuni.

Pe insulă au fost instalați aproximativ zece kilometri de cabluri electrice și doi kilometri de instalații luminoase, iar fiecare dintre cele 90 de standuri a avut propria siguranță electrică.

Inclusiv cei doi brazi de Crăciun, de patru și nouă metri înălțime, au fost aduși cu un vapor de marfă, la bordul unui camion.

„Dacă, de exemplu, îți lipsește un șurub, nu poți pur și simplu să mergi repede acasă să-l iei. Trebuie să improvizezi mult”, explica organizatorul.

Într-un an, comercianții au rămas fără vin fiert și a fost nevoie de un nou transport de pe continent.