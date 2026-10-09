"În seara zilei de 9 octombrie 2026, prin SNUAU 112, o persoană a sesizat faptul că un elicopter s-ar fi prăbuşit în zona Cheile Ordâncuşei - Peştera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus. În urma sesizării, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba s-au deplasat în zona indicată, pentru efectuarea de verificări. Ulterior, reprezentanţii ROMATSA au confirmat faptul că elicopterul în cauză a aterizat, în condiţii de siguranţă, în Oradea", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Reprezentanţii IPJ Alba au precizat, pentru AGERPRES, că o persoană a sunat, la 112, susţinând că a observat "un fum gros, la aproximativ 3 kilometri distanţă".

Potrivit informaţiilor comunicate de reprezentanţii Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian, singurul aparat de zbor autorizat să survoleze zona respectivă, în cursul zilei de vineri, a aterizat în condiţii de siguranţă pe raza judeţului Bihor, a menţionat IPJ Aba.

Cu toate acestea, a informat sursa citată, echipaje mixte formate din pompieri, poliţişti şi jandarmi continuă verificările în teren, pentru a se asigura că nu s-a produs niciun incident în zona semnalată.

În ianuarie 2014, un avion uşor, de mici dimensiuni, care transporta o echipă medicală, s-a prăbuşit în zona vârfului Petreasa, la limita dintre judeţele Cluj şi Alba. Aeronava aparţinea Agenţiei Naţionale de Transplant şi se îndrepta către Oradea pentru o prelevare de organe.

Aparatul de zbor de tip Britten - Norman Islander (BN-2), care executa o cursă umanitară, a aterizat forţat într-o zonă împădurită la o altitudine de circa 1.600 metri. Avionul, pilotat de Adrian Iovan în calitate de comandant şi Răzvan Petrescu în calitate de copilot, transporta de la Bucureşti cinci cadre medicale. În accident au murit comandantul Adrian Iovan şi studenta la medicină Aurelia Ion, iar copilotul şi cei patru medici au fost răniţi.