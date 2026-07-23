„Un elicopter (de tip) Venom s-a prăbuşit pe a 22-a bază aeriană, la Namest nad Oslavou (sud-est), iar serviciile de salvare sunt mobilizate în prezent la faţa locului", anunţă pe X armata cehă.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din regiunea Vysocina, Petr Janacek, contactat de AFP, a confirmat că "unul dintre ocupanţi a fost găsit mort".

„Alţi trei au fost transportaţi la spitale în regiune, doi dintre ei cu arsuri de gravitate medie", a precizat el.

Nicio informaţie nu era disponibilă imediat despre soarta celui de-al cincilea militar.

Poliţia a fost informată cu privire la acest accident joi după-amiaza, a declarat agenţiei cehe de presă CTK o purtătoare de cuvânt a poliţiei regionale, Dana Cirtkova.

Ministrul ceh al Apărării Jaromir Zuna a transmis pe X „sincere condoleanţe familiilor, rudelor şi colegilor" victimei.

O Comisie de anchetă a fost înfiinţată în vederea stabilirii circumstanţelor accidentului.

Cehia a cumpărat opt elicoptere de tip Venom şi patru de tip Viper în 2019. Ultimele două elicoptere de tip Viper au fost livrate în iunie 2024.

Instructori americani au asigurat - până anul trecut - formarea personalului ceh în folosirea acestor aeronave.