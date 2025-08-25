Trei pasageri au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe o insulă britanică, în timpul unei lecții de zbor

Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe Insula Wight din Marea Britanie în timpul unei lecții de zbor.

Elicopterul, care transporta patru persoane, s-a prăbușit într-un câmp lângă Shanklin, luni, în jurul orei 9:20. O persoană aflată la bord a fost transportată cu elicopterul la spital și se află în stare gravă, relatează The Guardian.

Poliția din Hampshire și Insula Wight a confirmat că trei persoane au murit în accident.

Northumbria Helicopters, operatorul aeronavei, a confirmat că patru persoane se aflau la bordul aeronavei G-OCLV implicate în accident. Compania a declarat: „Zborul, care a plecat de la aeroportul Sandown la aproximativ ora 9 dimineața, transporta patru pasageri la bord, inclusiv pilotul, și efectua o lecție de zbor. Northumbria Helicopters cooperează pe deplin cu autoritățile care investighează acest incident”

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță aeriană din Hampshire și Insula Wight a declarat: „Am tratat și transportat un pacient la Centrul de Traumatologie Majoră al Spitalului Universitar din Southampton. Gândurile noastre sunt alături de ei și de toate persoanele implicate în incidentul de astăzi”.

O martoră a declarat că a văzut elicopterul „rotindu-se în spirală”. În declarația dată pentru Isle of Wight County Press, ea a spus că se îndrepta cu mașina spre Shanklin când elicopterul a dispărut și s-a prăbușit într-un gard viu. După aceea, ea a spus că s-a dus la locul accidentului și a văzut ceea ce părea a fi airbaguri activate sub elicopter.

