Un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson din New York. Cel puțin șase persoane au murit. FOTO & VIDEO

UPDATE:

Cel puțin șase persoane au murit după ce elicopterul s-a prăbușit în râul Hudson. Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat într-un comunicat că elicopterul prăbușit este un Bell 206. Agenția afirmă că nu poate confirma câte persoane se aflau la bord.

FAA a mai precizat că va desfășura o anchetă condusă de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), care va oferi și actualizări suplimentare.

Primarul orașului New York, Eric Adams, a descris prăbușirea elicopterului drept „sfâșietoare și tragică”.

El a adăugat că departamentele de pompieri și poliție din New York oferă sprijin echipelor de intervenție din New Jersey. De asemenea, le-a recomandat locuitorilor din zonă să evite perimetrul.

Cel puțin cinci persoane se aflau la bordul elicopterului, dintre care trei copii, potrivit CBS News.

Un oficial din Hudson County a declarat că cealaltă persoană de la bordul elicopterului este pilotul.

A helicopter crashed into the Hudson River near Pier 25 in New Jersey on Thursday afternoon. The incident occurred close to West Side Highway and Spring Street. Police report emergency vehicles on scene and traffic delays in the area. pic.twitter.com/EQicWzixsa