Alertă în centrul Capitalei privind o nouă scurgere de gaze. Accesul în zonă a fost restricționat

27-10-2025 | 20:24
Echipele de intervenție au fost mobilizate în centrul Capitalei, pe Str. Ion Câmpineanu, după ce a fost semnalat un miros de gaz provenind de la o țeavă subterană stradală.

Claudia Alionescu

La fața locului a acționat echipa de intervenție a companiei de gaze.

Echipajul ISU B-IF a luat măsuri pentru balizarea zonei și pentru restricționarea accesului, parțial pentru pietoni și total pentru autoturisme.

Potrivit reprezentanților unei companii de gaze, problema tehnică a fost remediată.

În 17 octombrie, o puternică explozie s-a produs în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane au murit şi 15 au fost rănite. Din primele date, deflagraţia s-a produs din cauza acumulărilor de gaz.

