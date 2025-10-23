Miros puternic de gaz în Mioveni, alimentarea oprită în zeci de imobile. Aproape 300 de persoane, evacuate preventiv

Stiri actuale
23-10-2025 | 21:20
gaz mioveni

În 26 de imobile din Mioveni s-a oprit joi alimentarea cu gaz, iar aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, anunță ISU Argeș.

 

autor
Aura Trif

"În continuare, aproximativ 14 echipaje de pompieri din subunităţile de intervenţie din judeţ, alături de echipe ale distribuitorului de gaz, sunt în teren, asigurând măsurile din competenţă. Până la acest moment, au fost verificate 33 de locaţii, iar la 26 dintre acestea s-a dispus oprirea alimentării cu gaz. În urma verificărilor, preventiv, s-a acţionat pentru evacuarea unui număr de aproximativ 275 de persoane şi cinci animale, din locaţiile în care au fost sesizate evenimentele", au precizat reprezentanţii ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, în urma verificărilor nu au fost identificate victime.

gaz mioveni gaz mioveni
gaz mioveni gaz mioveni
gaz mioveni gaz mioveni
gaz mioveni gaz mioveni

Mirosul s-a simțit în peste 50 de blocuri

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a anunţat, anterior, că mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică la Mioveni.

Citește și
pompieri
Tragedie în Dâmbovița. O femeie a fost găsită fără viață după ce casa i-a fost distrusă de flăcări

"Reprezentanţii Transgaz au pus în funcţiune o nouă staţie de reglare-măsurare, iar în urma acestei operaţiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar şi a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este, în mod normal, inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranţă necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. (...) Mirosul a fost resimţit în peste 50 de blocuri din Mioveni", a precizat Ioana Făcăleaţă, care le-a cerut cetăţenilor să nu se panicheze.

Ea a explicat că supraodorizarea peste norma legală, de aproape opt ori mai mare, a făcut ca şi cele mai mici scăpări de gaz să fie resimţite mult mai puternic. În teren nu au fost constatate scăpări mari, însă pentru siguranţa cetăţenilor au fost dispuse toate măsurile preventive necesare.

"Am dispus măsuri de evacuare preventivă a cetăţenilor şi a circa 600 de elevi de la Liceul 'Iulia Zamfirescu', iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări. Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcţie de rezultate. (...) A fost instituit imediat un comandament de urgenţă la Distrigaz, pentru coordonarea intervenţiilor şi monitorizarea permanentă a situaţiei", a mai transmis prefectul judeţului Argeş. 

Aeronava prăbușită în Vaslui zbura pe cod galben de ceață. Un muncitor a văzut momentul tragediei: „Venea spre mine”

Sursa: Agerpres

Etichete: gaz, pompieri, arges, evacuare,

Dată publicare: 23-10-2025 21:20

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Accident aviatic în Vaslui. Pilotul, găsit mort de pompieri, după ce avionul său s-a prăbușit. Cine era la manșă
Stiri actuale
Accident aviatic în Vaslui. Pilotul, găsit mort de pompieri, după ce avionul său s-a prăbușit. Cine era la manșă

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață, iar pilotul, un om de afaceri cunoscut in Suceava, în vârstă de 65 de ani, a murit la impactul cu solul.

Tragedie în Dâmbovița. O femeie a fost găsită fără viață după ce casa i-a fost distrusă de flăcări
Stiri actuale
Tragedie în Dâmbovița. O femeie a fost găsită fără viață după ce casa i-a fost distrusă de flăcări

O femeie a fost găsită decedată, duminică seară, într-o locuinţă din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, unde s-a produs un incendiu. Cadavrul a fost descoperit de către pompieri după ce aceştia au reuşit să stingă focul.

Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș
Stiri actuale
Incendiu la etajul 8 al unui bloc din Arad. Locatarii, evacuați de pompieri după ce s-au adăpostit pe acoperiș

Panică sâmbătă noapte într-un bloc din Arad, după ce un apartament de la etajul 8 a luat foc. Vecinii au simțit miros de fum și au sunat după ajutor. Mai mulți oameni nu au putut ieși din clădire și s-au adăpostit pe acoperiș.

Recomandări
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”
Stiri actuale
Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, a murit la impactul cu solul.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă
Stiri actuale
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 23 Octombrie 2025

49:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28