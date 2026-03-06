Daciana Sârbu, care a anunţat că va face plângere pentru abuz în serviciu împotriva ministrului Oana Ţoiu, avertizează că nu o va opri nimic „nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate” asupra sa.

„Cam aşa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simţit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea şi nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristeţe, cu îngrijorare pentru copilul meu şi privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simţit, pe lângă disperare, furia şi frustrarea unei mame căreia i se ia speranţa că i se întoarce copilul acasă şi am reacţionat”, scrie Daciana Sârbu pe Facebook.

Zboruri anulate şi alerte de securitate

Ea prezintă şi comunicările prin care diverse companii aeriene o anunţau pe fiica sa că zborurile la care avea rezervare au fost anulate. Este vorba despre curse Abu Dhabi - Istanbul din 1 martie, Dubai - Paris din 6 martie şi Abu Dhabi - Istanbul din 7 martie, în toate fiind invocate motive de forţă majoră sau situaţia de securitate din regiune. De asemenea, face publice şi alertele primite de fiica sa, în care oamenii erau sfătuiţi să se adăpostească, şi o imagine din timpul atacurilor.

Daciana Sârbu precizează că ar fi putut să tacă, însă nu ar fi fost drept faţă de fiica sa, Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile.

„N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură şi minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată”, subliniază Daciana Sârbu.

Ea le mulţumeşte celor care i-au oferit ajutorul.

„Datorită vouă, astăzi mi-am strâns copilul în braţe. Vă mulţumesc pentru mesajele voastre de încurajare şi pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai puţin singură”, conchide Daciana Sârbu.

Plângere penală împotriva ministrului de Externe

Daciana Sârbu a anunţat joi seară că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Ţoiu, după ce fiica sa, în vârstă de 17 ani şi 11 luni, nu a fost inclusă printre pasagerii aflaţi pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite şi pe care Ministerul Afacerilor Externe i-a repatriat joi. Sârbu a explicat faptul că fiica sa, Irina Ponta, care este elevă în România, se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susţine un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce a aplicat în cadrul unui program şi a fost selectată în acest sens.

„Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion”, susţine ea.

Replica ministrului Oana Ţoiu

Fostul premier Victor Ponta a acuzat, joi, că, din ordinul ministrului de Externe, Oana Ţoiu, fiica sa minoră nu a fost lăsată să urce în avionul care urma să o aducă în ţară din Oman. Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, respinge acuzaţiile, spunând că nu există nicio decizie a sa privind includerea sau excluderea unui copil pe criteriul legat de apartenenţa politică a părinţilor.

„Îl înţeleg, dar poate că, în tumultul acestor zile, nu au ajuns la dumnealui informaţiile din conferinţele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidenţa consulară. Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare, care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor, într-o nouă răfuială politică”, mai spune Ţoiu.