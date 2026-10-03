Un nou atac rusesc a lovit un pod important din Kiev. Momentul în care drona și-a atins ținta | VIDEO

Potrivit primarului, suprafaţa drumului şi cablurile troleibuzelor au fost avariate pe pod, care a fost închis traficului pe sensul de la malul stâng la malul drept al râului Dniester.

„Podul de Nord a fost lovit. Serviciile de urgenţă sunt pe drum”, a scris Klitschko pe Telegram. Mai devreme, în oraş a fost declanşată o alertă privind dronele, notează News.ro.

Este vorba despre al doilea mare pod din Kiev care a fost atacat în ultimele zile. Joi şi vineri, Podul de Sud a fost lovit de drone ruseşti, ceea ce a dus la închiderea sa pentru trafic şi la ambuteiaje uriaşe în metropola tăiată în două de râul Nipru.

De la începutul invaziei ruse din 2022, Kievul se teme de atacuri asupra celor opt poduri rutiere şi feroviare principale, infrastructuri esenţiale pentru logistica capitalei.

Traficul pe alte două poduri importante, Paton şi Métro, a fost restricţionat vineri de către primărie, chiar dacă nu s-au semnalat atacuri asupra acestor infrastructuri. Jurnaliştii AFP au constatat, de asemenea, în cursul dimineţii, restricţii temporare pe un al patrulea pod, Darnitski.