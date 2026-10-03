Se pare că drona suspectă zbura între Lituania și Belarus. Incidentul are loc după ce avioane ucrainene au fost ținta unei „bombe zburătoare” controlate de la distanță pe o pistă din Germania, într-un atac despre care se suspectează că ar fi fost rusesc, scrie Daily Mail.

O dronă încărcată cu Semtex s-a izbit de aripa unui avion de marfă ucrainean staționat la Aeroportul Leipzig/Halle în seara zilei de 4 august, dar nu a explodat.

Drona a fost descoperită în apropierea gigantului Antonov An-124, care era folosit pentru transportul de provizii militare în Ucraina, de către un șofer de autobuz, care a imobilizat-o sub picior și a alertat securitatea aeroportului.

Luna trecută, Germania a anunțat că Rusia este responsabilă pentru atac.

Germania a acuzat Rusia pentru atac

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că atacul de la aeroportul din Leipzig a urmat „modelul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa” și că se presupunea că Germania va fi din nou ținta unui astfel de atac.

De asemenea, anchetatorii ar fi găsit pe dronă urme de ADN care se potrivesc cu o probă prelevată în urma unui presupus atac de sabotaj rusesc la același aeroport, în urmă cu doi ani.

În acel incident, un dispozitiv incendiator ascuns într-un colet DHL a luat foc la hub-ul din Leipzig, în iulie 2024.

Coletul urma să fie transportat cu un avion de marfă, dar zborul a fost amânat, evitându-se la limită posibilitatea ca dispozitivul să se aprindă în timpul zborului.

Aeroportul din Vilnius s-a redeschis sâmbătă dimineață, după ce a fost închis pentru mai puțin de o oră.