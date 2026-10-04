Două dintre cele opt poduri din Kiev care permit traversarea râului Nipru au fost ţinta, în ultimele zile, a unor drone ruseşti cu reacţie, greu de interceptat, provocând ambuteiaje uriaşe în mare parte a oraşului, potrivit News.ro.

"Coliziune pe Podul de Nord. Serviciile de urgenţă se îndreaptă la faţa locului", a anunţat în această dimineaţă primarul Vitali Klitschko pe Telegram. Cu puţin timp înainte, autorităţile ucrainene emiseseră o alertă privind dronele care se îndreptau spre capitală.

Cancelarul Merz a sosit în cursul dimineţii la Kiev, declarând într-un comunicat că a venit deoarece "Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile următoare". "Dacă Rusia nu este oprită, maşina sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră", a afirmat el.

Cancelarul, a cărui ţară este una dintre cele mai mari susţinătoare ale Ucrainei în războiul acesteia împotriva Rusiei, este însoţit de ministra Economiei, Katherina Reiche, potrivit unor surse guvernamentale din Berlin.

Potrivit acestor surse, el urmează să anunţe un nou ajutor militar de aproximativ un miliard de euro pentru Ucraina, destinat în special apărării împotriva dronelor de atac ruseşti, din ce în ce mai utilizate.

De asemenea, acesta trebuie să promită un ajutor de 350 de milioane de euro destinat infrastructurii ucrainene înainte de venirea iernii, o perioadă critică în care Ucraina se teme de atacuri ruseşti masive asupra centralelor sale electrice, aşa cum s-a întâmplat în 2025, când milioane de oameni au rămas, pe alocuri, fără curent electric şi fără încălzire, în condiţii de temperaturi glaciale.

"Astăzi îi voi spune preşedintelui Zelenski: «Puteţi continua să contaţi pe sprijinul nostru»", a declarat Merz în comunicat, care subliniază, de asemenea, cooperarea dintre întreprinderile germane şi ucrainene.

Cancelarul german a fost întâmpinat la coborârea din tren de ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiga. Acesta din urmă a anunţat o întrevedere cu preşedintele Zelenski privind "toate chestiunile bilaterale, europene şi internaţionale aflate pe ordinea noastră de zi".

"Ucraina şi Germania au construit un parteneriat strategic solid şi suntem hotărâţi să îl aprofundăm şi mai mult", a scris el pe X.

Nepopular în ţara sa, Merz soseşte în Ucraina după înfrângeri electorale regionale zdrobitoare suferite în faţa partidului de extremă dreapta AfD, care pledează pentru încetarea ajutorului acordat Kievului şi pentru normalizarea relaţiilor cu Moscova. Acest partid se află în fruntea intenţiilor de vot la nivel naţional.