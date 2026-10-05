Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din Nordul județului Tulcea, iar la ora 02.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, arată MApN într-un comunicat de presă.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.