Adolescentă în comă la spital, după ce un șofer beat a produs un accident în Galați. Opt persoane se aflau în mașini

17-01-2026 | 08:29
O fată de 15 de ani a ajuns în comă la spital, în urma unui accident cumplit produs vineri seară în apropiere de Tecuci.  

Marius Grama

Mașina în care se afla, condusă de un tânăr de 26 de ani băut, s-a izbit de un alt vehicul în care erau 4 persoane.

În mașina condusă de tânărul de 26 de ani se aflau copilul lui de 3 ani, un prieten în vârstă de 20 de ani și o fată de 15 ani, aflată pe bancheta din spate.

La un moment dat, bărbatul - băut, potrivit polițiștilor - a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal de un autoturism care circula regulamentar.

- A adormit în mașină, ce-a făcut?

- Nu a adormit. E beat, e drogat, ceva”.

Stai să chem pe cineva să ia copiii!”.

Adolescenta de 15 ani a fost transportată în comă la spital.

Toți pasagerii din mașina lovită au scăpat cu răni ușoare

Comisar șef Felicia Tudoran, purtător de cuvânt al IPJ Galați: ”În cazul conducătorului auto de 26 de ani, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

În vehiculul lovit - condus de un șofer de 29 de ani - se aflau 4 persoane, printre care și un băiețel de 3 ani, membri ai aceleași familii. Toți au scăpat cu răni ușoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, galati, șofer beat,

Dată publicare: 17-01-2026 07:52

