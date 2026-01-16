Delir la Moscova: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă”. Cele două state asupra cărora omul lui Putin vrea un atac nuclear

16-01-2026 | 09:24
vladimir putin, rusia, arme nucleare
Moscova ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Marii Britanii în decurs de unul sau doi ani pentru a „pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina, a declarat Serghei Karaganov, consilier al administrației prezidențiale ruse.

„Alegerea mea a fost între Marea Britanie și Germania”, a declarat el într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, răspunzând la o întrebare despre ce țări ar putea deveni ținta unui atac nuclear din partea Federației Ruse, potrivit The Moscow Times.

„Mă rog la Cel Preaînalt ca acest lucru să nu se întâmple. Dar Germania ar trebui să fie prima, pentru că Germania este sursa celei mai rele povești din istoria europeană”, a adăugat Karaganov.

Discuția despre un posibil atac nuclear a apărut după întrebarea lui Tucker Carlson privind consecințele pentru Europa dacă președintele rus Vladimir Putin ar fi asasinat de ucraineni sau europeni. „Atunci, desigur, ar însemna că am pedepsi – sperăm că nu Statele Unite – dar Europa ar fi ștearsă de pe hartă. Trebuie ștearsă de pe harta geopolitică și geostrategică, pentru că este o pacoste enervantă”, a spus Karaganov.

El a precizat că un atac nuclear asupra Europei ar putea avea loc în termen de doi ani dacă „nu se va pune capăt acestui război fără sens și instabilității din și din jurul Ucrainei” și că un astfel de atac ar fi precedat de lovituri cu arme convenționale.

“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU
Ultimul tratat nuclear între Rusia și SUA expiră pe 5 februarie. Ce urmează pentru controlul armamentului nuclear

„Utilizarea armelor nucleare este un păcat dublu și nu vreau ca Rusia să comită un păcat atât de grav. Dar, dacă este necesar, trebuie să eliminăm amenințarea europeană la adresa umanității”, a subliniat interlocutorul lui Carlson.

În octombrie 2024, Karaganov a declarat că armele nucleare aflate în mâinile Rusiei sunt un „dar de la Cel Atotputernic”, pe care oamenii de știință au ajutat statul rus să îl dobândească.
„Nu trebuie să-L mâniem pe Dumnezeu – trebuie să folosim în mod activ armele care ne-au fost date pentru auto-mântuire”, a spus el. Anterior, Karaganov a cerut, de asemenea, un atac nuclear împotriva Forțelor Armate Ucrainene.

Bild a relatat anterior că un consilier al lui Putin și soția sa dețin un apartament în Berlin, pe care acesta își propune să îl distrugă. Potrivit jurnaliștilor, Karaganov câștiga 850 de euro pe lună din închirierea proprietății. În 2023, ideologul pro-Kremlin a aflat că ar putea face obiectul unor sancțiuni, după care a decis să îi „dăruiască” soției sale partea sa din apartamentul din Berlin.

Sursa: The Moscow Times

