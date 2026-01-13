Accident șocant pe centura Timișoarei. Un șofer de 31 de ani a murit pe loc, după impactul cu un camion. Drumul era înzăpezit

13-01-2026 | 13:41
Un accident șocant s-a produs marți dimineaţă, pe centura care ocoleşte Timişoara. Un tânăr şofer a murit instantaneu, după ce maşina pe care o conducea a ajuns pe contrasens şi s-a ciocnit violent de un camion.

Doina Plăcintă

Victima, un bărbat de 31 de ani, circula singur în maşină şi se deplasa între localităţile Giroc şi Şag. Centura Timișoarei era acoperită cu un strat de zăpadă, pentru că afară ningea abundent. Accidentul s-a produs în jurul orei 10.00.

Maşina bărbatului a ajuns pe contrasens, unde a lovit camionul care circula regulamentar. După impact, autoturismul a fost propulsat în şanţul de pe marginea şoselei, iar şoferul a rămas prins în caroseria distrusă.

După ce au fost chemate ajutoare, pompierii s-au chinuit 20 de minute să îl scoată din maşină. Potrivit medicilor de la faţa locului, omul a murit în impact. Şi şoferul camionului a primit îngrijiri medicale, dar viaţa lui nu este pusă în pericol.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vor stabili cauzele accidentului. 

Sursa: Pro TV

