Un șofer din Cluj, reținut după provocarea unui accident mortal. A fugit de la locul faptei

16-01-2026 | 08:35
Un șofer de 38 de ani a provocat un accident mortal pe un drum din județul Cluj, iar apoi a fugit de la locul impactului.

Doina Plăcintă

Individul conducea cu viteză, fără să țină cont că șoseaua era umedă. A pierdut controlul vehiculului și a ajuns pe sensul opus, unde a lovit un microbuz cu remorcă.

La volan se afla un tânăr de 26 de ani, iar pasagere erau două femei. Una dintre ele, în vârstă de 59 de ani, a murit. Cealaltă, de 51 de ani, a fost transportată la spital.

Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, dar individul care a fugit de la locul accidentului s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, accident,

Dată publicare: 16-01-2026 07:31

