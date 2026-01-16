Un șofer din Cluj, reținut după provocarea unui accident mortal. A fugit de la locul faptei

Un șofer de 38 de ani a provocat un accident mortal pe un drum din județul Cluj, iar apoi a fugit de la locul impactului.

Individul conducea cu viteză, fără să țină cont că șoseaua era umedă. A pierdut controlul vehiculului și a ajuns pe sensul opus, unde a lovit un microbuz cu remorcă.

La volan se afla un tânăr de 26 de ani, iar pasagere erau două femei. Una dintre ele, în vârstă de 59 de ani, a murit. Cealaltă, de 51 de ani, a fost transportată la spital.

Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, dar individul care a fugit de la locul accidentului s-a ales cu dosar penal și a fost reținut pentru 24 de ore.

