Accident teribil în Drobeta Turnu Severin. Femeie târâtă peste un kilometru, după ce a fost lovită de o mașină și un TIR

Accident mortal vineri dimineață, pe șoseaua de centură a orașului Drobeta Turnu Severin. O femeie de 60 de ani a fost lovită de o mașină, acroșată de un TIR și târâtă mai bine de un kilometru.

Șoferul mașinii de mare tonaj, înmatriculate în Bulgaria, și-a continuat drumul, și este căutat acum de polițiști. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 7:00.

Un apel la 112 anunța că pe șoseaua de centură din Drobeta Turnu Severin șoferul unui autoturism a lovit - în preajma unei treceri de pietoni - o femeie de 60 de ani.

Victima a fost proiectată pe celălalt sens de mers, şi a fost strivită de un TIR care circulă regulamentar. Șoferul acestuia pare să nu fi văzut femeia și nu a oprit după impact.

Amina Nicolicea – Ambulanța Mehedinți: „A târât-o aproape un kilometru. Este o tragedie. Victima este decedată”.

Daniela Înțeleptu, purtător de cuvânt ISU Mehedinți: „Echipajul a acţionat pentru căutarea şi salvarea unei victime, care se afla la aproximativ 500 de metri de locul evenimentului.”

Victima este o localnică, dintr-un sat periferic, şi mergea în oraş, la cumpărături, când a fost lovită de cele două vehicule. Tirul care nu a oprit după accident este înmatriculat în Bulgaria, şi potrivit anchetatorilor, se îndrepta spre Calafat.

Poliţiştii l-au dat în consemn la frontieră, dar este posibil să fi ieşit deja din ţară.

Daniel Danciu, Poliția Rutieră Mehedinți: „Ansamblul de vehicule a părăsit locul accidentului, în prezent se efectuează cercetări în vederea identificării acestuia.”

Primul şofer care a lovit-o pe femeie, un bărbat de 22 de ani, este acuzat de ucidere din culpă. Şi cel care conducea TIR-ul riscă să fie acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.

