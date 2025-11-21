Accident grav în Mehedinți. O șoferiță și fiicele sale au ajuns în stare critică la spital. Femeia s-a izbit de un camion

21-11-2025 | 08:05
O șoferiță de 41 de ani și cele două fiice ale sale, pasagere în mașină, au ajuns la spital în urma unui grav accident. Femeia a intrat într-o depășire periculoasă pe un drum din județul Mehedinți și s-a izbit de un camion care circula regulamentar.  

Gigi Ciuncanu

Accidentul s-a produs pe drumul național 6, între Orșova și Drobeta Turnu Severin.

Camera de bord a șoferului de TIR, un bărbat de 41 de ani, a surprins cum femeia a intrat în depășirea unui alt camion și nu a mai reușit să revină pe bandă.

Mașina trece pe lângă un microbuz, care evită impactul în ultima clipă.

Apoi, autoturismul se izbește de vehiculul de mare tonaj, care se oprește pe marginea drumului.

Patronul șoferului: „A tras pe stânga să evite cât a putut, că altfel îl arunca în calea ferată.”

Șoferul tirului: „Nu am avut ce să-i fac.”

Autoturismul, în care se aflau și cele două fiice ale șoferiței, a rămas suspendat pe un parapet de pe marginea șoselei.

Femeia a fost scoasă din mașină de pompierii de la descarcerare.

Maior George Jurăscu, ISU Mehedinți: „Cele trei victime din autoturism sunt conștiente, cu multiple traumatisme. Misiune dificilă din cauza poziției autoturismului. S-a lucrat pentru stabilizare și extragerea persoanei.

Cele trei victime sunt la spital în stare gravă.

Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, au transmis polițiștii, care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
