Un bărbat din București și-a ucis fratele în urma unui scandal. Victima a fost bătută cu pumnii și picioarele

Crimă într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Doi frați care au băut alcool împreună s-au luat la ceartă, iar discuțiile au degenerat până s-a ajuns la omor! Suspectul s-a predat apoi la poliție.

Tragedia s-a petrecut în interiorul unei case din sectorul 2 al Capitalei, ziua în amiaza mare. Cei doi frați, unul în vârstă de 40 de ani, celălalt de 51, s-au cinstit, că tot era sărbătoare, însă după câteva ore de băut, lucrurile ar fi degenerat. Mai întâi s-ar fi luat la harță, s-ar fi certat, pentru ca lucrurile apoi să degenereze într-o bătaie în toată regula.

De altfel, spun anchetatorii, mezinul ar fi tăbărât pe fratele său mai mare cu pumnii și picioarele, până l-ar fi lăsat inconștient pe podea.

Pur și simplu a plecat de acasă, însă câteva ore mai târziu a revenit și și-a găsit fratele mort. Așa că a realizat ceea ce a făcut, și-a făcut bagajele și s-a dus glonț la secția 7 de poliție, acolo unde a mărturisit ceea ce a făcut.

Evident că în fața unei asemenea mărturisiri, polițiștii au fost înmărmuriți, însă pentru a se convinge că și-au stat lucrurile, l-au luat pe bărbat. S-au întors cu el acasă, acolo unde au confirmat crima. Așa că a fost alertată echipa de la omoruri și s-a făcut cercetarea la fața locului, iar după audieri, târziu noaptea, bărbatul a fost reținut sub acuzația de omor, iar miercuri după-amiază va ajunge în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

