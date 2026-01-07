Un bărbat din București și-a ucis fratele în urma unui scandal. Victima a fost bătută cu pumnii și picioarele

07-01-2026 | 13:28
Crimă într-un cartier din sectorul 2 al Capitalei! Doi frați care au băut alcool împreună s-au luat la ceartă, iar discuțiile au degenerat până s-a ajuns la omor! Suspectul s-a predat apoi la poliție.  

Ovidiu Oanță

Tragedia s-a petrecut în interiorul unei case din sectorul 2 al Capitalei, ziua în amiaza mare. Cei doi frați, unul în vârstă de 40 de ani, celălalt de 51, s-au cinstit, că tot era sărbătoare, însă după câteva ore de băut, lucrurile ar fi degenerat. Mai întâi s-ar fi luat la harță, s-ar fi certat, pentru ca lucrurile apoi să degenereze într-o bătaie în toată regula.

De altfel, spun anchetatorii, mezinul ar fi tăbărât pe fratele său mai mare cu pumnii și picioarele, până l-ar fi lăsat inconștient pe podea.

Pur și simplu a plecat de acasă, însă câteva ore mai târziu a revenit și și-a găsit fratele mort. Așa că a realizat ceea ce a făcut, și-a făcut bagajele și s-a dus glonț la secția 7 de poliție, acolo unde a mărturisit ceea ce a făcut.

Evident că în fața unei asemenea mărturisiri, polițiștii au fost înmărmuriți, însă pentru a se convinge că și-au stat lucrurile, l-au luat pe bărbat. S-au întors cu el acasă, acolo unde au confirmat crima. Așa că a fost alertată echipa de la omoruri și s-a făcut cercetarea la fața locului, iar după audieri, târziu noaptea, bărbatul a fost reținut sub acuzația de omor, iar miercuri după-amiază va ajunge în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

criminala sibiu
Crima din Sibiu. Și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o pentru că-i cerea să fie mai responsabilă. Detaliile unui caz incredibil
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat "strategic" la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Crimă în noaptea de Revelion, în Ilfov. Un bărbat, suspectat că şi-ar fi ucis tatăl, arestat preventiv de polițiști
Stiri Virale
Crimă în noaptea de Revelion, în Ilfov. Un bărbat, suspectat că şi-ar fi ucis tatăl, arestat preventiv de polițiști

Un bărbat din Ilfov a fost arestat preventiv, sâmbătă seară, sub acuzația că și-ar fi ucis în bătaie propriul tată, cel mai probabil în noaptea de Revelion.

Crima din Sibiu. Și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o pentru că-i cerea să fie mai responsabilă. Detaliile unui caz incredibil
Stiri Sociale
Crima din Sibiu. Și-a sedat mama cu ceai și a ucis-o pentru că-i cerea să fie mai responsabilă. Detaliile unui caz incredibil

Apar informații noi în dosarul crimei din Sibiu. Anchetatorii spun că o avere de aproape 2 milioane de euro ar fi motivul pentru care o tânără și-ar fi ucis cu premeditare propria mamă.  

Crimă șocantă la Sibiu: o femeie a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama, apoi i-a vândut bunurile și s-a mutat în Dubai
Stiri actuale
Crimă șocantă la Sibiu: o femeie a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama, apoi i-a vândut bunurile și s-a mutat în Dubai

O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu.

Crima din Teleorman. Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv
Stiri actuale
Crima din Teleorman. Bărbatul care și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv

Judecătorii din Teleorman au admis, sâmbătă, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a bărbatului care în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi-a ucis, prin cruzimi, bunicul în vârstă de 86 de ani.

Crimă șocantă în noaptea de Ajun, în Teleorman. Un bărbat și-a ucis bunicul și apoi i-a profanat trupul. „Ziceai că-i nebun"
Stiri Socante
Crimă șocantă în noaptea de Ajun, în Teleorman. Un bărbat și-a ucis bunicul și apoi i-a profanat trupul. „Ziceai că-i nebun"

Descoperire macabră într-o localitate din Teleorman. Un tânăr de 32 de ani este bănuit că și-a ucis bunicul, după care i-a profanat trupul. A fost prins după nici 24 de ore.

Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat "strategic" la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat "strategic" la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

