O șoferiță a accidentat doi tineri aflați în scaun cu rotile, după ce a încurcat frâna cu accelerația. Unul a murit pe loc

Accident înfiorător în curtea unui centru medical din Bihor. Doi tineri aflați în scaune cu rotile au fost loviți de o mașină, după ce șoferița ar fi încurcat frâna cu accelerația.

Una dintre victime a murit pe loc, cealaltă este în stare gravă la spital.

Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Tragedia s-a petrecut azi-noapte, în jurul orei 23, în curtea unui spital privat de recuperare medicală din Cordău.

Cei doi pacienți, de 18 și 28 de ani, aflați în scaune cu rotile, se aflau afară în zona de relaxare împreună cu alți angajați ai centrului, foarte aproape de parcarea unității.

Tinerii au fost surprinși de o mașină care încerca să iasă din parcare și a fost lovită și o asistentă. Cel de 28 de ani a fost strivit între balustradă și autoturism.

Ritli László, managerul Spitalului de recuperare medicală: „Avem, din păcate, un pacient care a decedat în urma accidentului, un pacient accidentat grav, a fost operat în cursul nopții, din câte știu, și avem o colegă, asistentă medicală, care a fost rănită ușor. Doamna de la volan este aparținătoarea unui alt pacient de-al nostru.”

Pompierii sosiți la locul accidentului au fost nevoiți să folosească echipamentul de descarcerare pentru a recupera victimele.

Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU „Crișana”: „Un bărbat, aflat în scaun cu rotile, se afla prins sub o mașină, iar un al doilea bărbat, aflat tot în scaun cu rotile, se afla prins între autoturism și o balustradă. O a treia victimă, o femeie, prezenta contuzii ușoare.”

Cel mai probabil, spun polițiștii, șoferița – o femeie de 51 de ani – a folosit eronat comenzile mașinii pe care o conducea.

Alina Fărcuța, purtător de cuvânt IPJ Bihor: „O femeie de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism, în condiții ce urmează a fi stabilite, ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare, de pe loc. Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală.”

Adolescentul rănit este în stare gravă la Spitalul de Urgență din Oradea. Asistenta nu a rămas internată. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













