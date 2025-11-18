Accident între o mașină și un microbuz, în Sibiu. Șase persoane au fost transportate la spital | VIDEO

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. Șase femei au ajuns la spital.  

autor
Lorena Mihăilă

„În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistenţă medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Sunt transportate spre UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente”, anunţă ISUSibiu.

Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat între timp.

Conform ISU Sibiu, în localitatea Veştem s-a produs accident rutier între un autoturism şi u microbuz. „Din informaţiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Sibiu”, precizează ISU Sibiu.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 18-11-2025 08:23

