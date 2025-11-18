Accident între o mașină și un microbuz, în Sibiu. Șase persoane au fost transportate la spital | VIDEO

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. Șase femei au ajuns la spital.

„În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistenţă medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. Sunt transportate spre UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 şi 56 de ani cu traumatisme uşoare, contuzii şi escoriaţii, toate fiind conştiente”, anunţă ISUSibiu.

Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat între timp.

Conform ISU Sibiu, în localitatea Veştem s-a produs accident rutier între un autoturism şi u microbuz. „Din informaţiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Sibiu”, precizează ISU Sibiu.

Au fost alocate la caz un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, trei ambulanţe SMURD şi două ambulanţe SAJ.

