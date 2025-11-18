ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist

18-11-2025 | 19:10
Un accident înfiorător s-a petrecut marți dimineață în București. Patru femei care așteptau autobuzul în cartierul Militari au fost spulberate de mașina unui polițist aflat în timpul liber.

Știrile PRO TV

Automobilul se izbise inițial de un altul, după care a fost proiectat în stație. Una dintre victime este intubată, iar celelate au traumatisme grave.

Scenele extrem de dure s-au petrecut la 6 în zori, când femeile care au între 40 și 60 de ani așteptau autobuzul în stația Uverturii.

Corespondent Știrile ProTV: Una dintre mașini venea de pe strada Apusului, cealaltă circula pe Bd. Uverturii. În intersecție cele două autovehicule s-au izbit violent. După impact, una dintre mașini a fost proiectată aproximativ 50 de metri până în stația de autobuz unde erau patru femei. Acestea au fost rănite, una dintre ele fiind în stare foarte gravă.

În scurt timp, o cameră de supraveghere stradală a surprins mai multe ambulanțe care mergeau către victime. Femeile rănite au mai multe fracturi și au fost duse de urgență la spital. Cea de 60 de ani a fost intubată.

nicusor dan ludovic orban
Reacția lui Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier prezidențial: „Despărţirea vine din iniţiativa președintelui”

La volanul mașinii care a ajuns în stația de autobuz era un agent al Secției 4 de Poliție.

Andra Arsintescu, purtător de cuvând Brigada Rutieră: Este un tânăr de 21 de ani, agent de poliție în cadrul unei subunități din Capitală, care se deplasa cu autoturismul personal. Până la sosirea echipajelor medicale, agentul a acționat prompt, intervenind pentru a sprijini persoanele rănite în urma impactului, până la preluarea lor de către echipajele de ambulanță.

Ulterior politiștii criminaliști au început cercetările la fața locului pentru a stabili care dintre șoferi a greșit. Potrivit unor surse din anchetă, agentul ar fi forțat trecerea când semaforul era deja pe culoarea roșie.

Până când ancheta va stabili clar vinovăția, se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Tânără din județul Alba, hărțuită și amenințată cu moartea pe stradă de un bărbat. Nu a fost pentru prima dată

