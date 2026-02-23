”Din primele date obţinute de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier ajunşi la faţa locului, se pare că, în timp ce se deplasa pe DN2B, dinspre Brăila către Buzău, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Făurei-Sat, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism ce se deplasa pe sensul opus de mers, condus de un bărbat de 45 de ani, în care se aflau pasageri o femeie 40 de ani şi o minoră de 6 ani, toţi din municipiul Brăila”, anunţă IPJ Brăila.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje SAJ, care au evaluat starea victimelor şi au efectuat manevre de resuscitare, victimele de 40 şi 45 de ani fiind declarate decedate.

Victima minoră de 6 ani şi şoferul de 35 de ani au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, intr-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili cu exactitate toate împrejurările care au condus la producerea incidentului.

Reprezentanţii ISU Brăila au precizat că persoanele decedate sunt părinţii fetiţei de 6 ani care a fost rănită în accident.