La fața locului a fost activat Planul Roșu de intervenție, după ce autoritățile au fost anunțate inițial despre un accident între un microbuz și un autotren.

Echipajele de intervenție au găsit o singură victimă, încarcerată și inconștientă. Salvatorii au intervenit pentru extragerea acesteia, însă, în urma impactului, șoferul autoutilitarei, care ar fi avut cetățenie bulgară, a murit.

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, accidentul s-a produs după ce autoutilitara care tracta platforma a intrat în coliziune cu semiremorca ansamblului de vehicule.

La intervenție au fost mobilizate echipaje de stingere și descarcerare, precum și un echipaj SMURD de la Stația Brezoi și o autospecială de descarcerare de la Detașamentul Râmnicu Vâlcea.

Planul Roșu de intervenție a fost ulterior dezactivat.

Traficul rutier este în continuare blocat în zonă. Polițiștii și echipele de intervenție se află la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru reluarea circulației în condiții de siguranță.