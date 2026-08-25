De asemenea, potrivit News.ro, după testarea preliminară, adolescentul a fost dus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcţie de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.

”La data de 25.08.2026, în jurul orei 06:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie la intersecţia dintre Str. Gherghiţei şi Prelungirea Teslei. Din primele date, a rezultat faptul că un tânăr în vârstă de 17 ani a condus un autovehicul pe Str. Gherghiţei, dinspre Şos. Colentina către A3, iar când a ajuns la intersecţia cu Prelungirea Teslei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu cinci autovehicule”, informează Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei.

”Şoferul” în vârstă de 17 ani a consumat alcool

Şoferul în vârstă de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ceilalţi şoferi au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero.

Din verificările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma accidentului de circulaţie, trei persoane au fost rănite şi transportate la spital.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.