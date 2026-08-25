În imaginile ridicate de polițiști de la un service și dintr-o curte din comuna Scobinți, judeţul Iaşi, se vede cum camionul, cu un kilometru înainte de a se răsturna era scăpat de sub control.

Circula cu mare viteză, foarte aproape de gardurile oamenilor și se balansa. Martorii, spun surse din anchetă, le-au declarat anchetatorilor că l-au auzit pe pasagerul din dreapta şoferului cum țipa!

Se întâmpla cu numai câțiva metri înainte că bărbatul de 36 de ani să sară din mers din cabină! După el, și șoferul, un bărbat de 38 de ani din Suceava, a făcut acelaşi lucru.

Cursa nebună a camionului de 38 de tone s-a încheiat după ce a distrus un gard cu beton armat de 30 de metri și a doborât un nuc.

Mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD, au fost trimise în zonă pentru salvarea victimelor.

Cei doi bărbați sunt internați în spital, în stare gravă, spun medicii. Conducătorul auto nu consumase alcool, ne-au transmis anchetatorii, care iau în calcul o defecțiune a sistemului de frânare.