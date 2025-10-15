Se construiește o nouă autostradă în România, de 305 km. Când ar trebui să fie gata

Stiri actuale
15-10-2025 | 19:55
A început construcția Autostrăzii A8 și se lucrează inclusiv pe cel mai dificil sector montan din țară. Terenul este pregătit pentru tuneluri și viaducte.

autor
Delia Bîrla

La nivel naţional, până la finalul anului, ar trebui inaugurați în jur de 250 de kilometri de şosea de mare viteză.

Pe lotul 2A Ditrău–Grințieș, cel mai lung sector al Autostrăzii Unirii întins pe aproape 38 de kilometri, constructorul român a început forajele geotehnice. Se iau probe de sol și de rocă, esențiale în proiectarea fundațiilor și a structurilor viitoare. În paralel, se desfășoară lucrări de descărcare arheologică, pentru a identifica și proteja eventualele vestigii istorice.

Gabriel Budescu, director CNIR: „Este un lot destul de complex, avem 19 tuneluri, 63 de lucrări de artă, peste 50% din lungime sunt tuneluri și lucrări de artă. Vorbim de o zonă de munte, cu potențiale alunecări, cu teren care variază, avem roci de tot felul, sunt caracteristicile tehnice ale oricărui autostrăzi de munte”.

Autostrada A8 va avea o lungime totală de aproximativ 305 kilometri și va fi împărțită în 13 tronsoane, pe traseul Târgu Mureș – Iași – Ungheni plus un pod care face parte din proiectul strategic al drumului de mare viteză. Pe traseu sunt planificate peste 180 de poduri, viaducte și pasaje, precum și 38 de tuneluri.

În prezent se lucrează pe două tronsoane.

Daniel Mătăsaru, vicepreședintele Asociației „Moldova vrea Autostradă”: „La timp înseamnă în 2030, este greu de crezut că se vor termina la timp, este bine că au început. Există foarte multe provocări, există și factorul legat de vreme și bineînțeles problemele legate de partea de finanțare pentru că aici vorbim de un mix de finanțare. Am avut Programul Transport, PNRR, avem Connecting Europe Facilities și acum se discută despre Safe, și, bineînțeles, despre bugetul de stat.

Pe de altă parte, vineri ar urma să fie daţi în circulație cei 28 de kilometri din Autostrada A7 Ploiești–Buzău între Mizil și Pietroasele.

Sursa: Pro TV

Etichete: autostrada, moldova, tuneluri,

Dată publicare: 15-10-2025 19:54

