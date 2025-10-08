500 milioane de euro pentru autostrada care traverseazã Munții Carpați. România împrumută de la BEI pentru A1 Sibiu-Pitești

08-10-2025 | 13:29
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a semnat un contract de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru construcția Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești  

Cristian Matei

Este cel mai important proiect de infrastructură rutieră al României și prima autostradă care traversează Munții Carpați.

Cu o lungime totală de 122 km, Autostrada Sibiu–Pitești este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu – Boița, Boița – Cornetu, Cornetu – Tigveni, Tigveni – Curtea de Argeș și Curtea de Argeș – Pitești.

Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României.

”Obiectivele principale ale investiției vizează: creșterea eficienței rețelei de transport, reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea siguranței rutiere și conectarea mai bună a regiunilor din România la rețelele europene de transport.

Autostrada
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autostrada va asigura un coridor modern între vestul țării și Marea Neagră, sprijinind dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și facilitând transportul de mărfuri și persoane în condiții moderne și sigure.”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.

Ministerul nu oferă detalii privind condițiile de finanțare, însă susține că sunt ”avantajoase”.

”Beneficiile se vor resimți direct în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin drumuri mai sigure și conexiuni mai rapide. Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții, bazat pe o colaborare de lungă durată, ne oferă condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru a finaliza acest obiectiv major”, a declarat și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, conform sursei citate.

Valoarea totală a proiectului Autostrada Sibiu–Pitești este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro.

Finanțarea provine din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (aproximativ 1,83 miliarde euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI).

Potrivit estimărilor BEI, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde euro.

Un al doilea contract, în valoare de 500 milioane euro, este luat în calcul

Continuarea finanțării este deja luată în calcul. Un al doilea contract, în valoare de 500 milioane euro, ar putea fi semnat în prima jumătate a anului 2026, mai precizează Ministerul Finanțelor.

Proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești a început în martie 2020 și se estimează că va fi finalizat până în trimestrul IV al anului 2028. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordonează întreg procesul, iar implementarea este realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Cheltuielile proiectului, echivalente sumelor împrumutului, vor fi incluse în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii/CNAIR, respectând alocările anuale de la bugetul de stat.

Ministerul Finanțelor va efectua tragerile din împrumutul BEI, conform contractului de finanțare, iar banii vor fi folosiți pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, în conformitate cu legea.

Împrumutul poate fi tras în termen de 3 ani de la semnarea contractului. Acesta poate fi utilizat în maximum 10 tranșe, fiecare de cel puțin 50 milioane euro. Condițiile financiare pentru fiecare tranșă (dobândă fixă sau variabilă, maturitate etc.) vor fi stabilite la momentul tragerii, respectând regulile BEI.

Perioada maximă de rambursare este de până la 27 de ani pentru rambursarea în mai multe rate sau 16 ani dacă se rambursează într-o singură tranșă.

Anunțul împrumutului BEI a fost făcut în timpul vizitei în România a vicepreședinților Ioannis Tsakiris și Robert de Groot, care au discutat cu oficialii români prioritățile de finanțare pentru investiții sustenabile și creștere economică.

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
