Poliția maghiară a găsit 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz care mergea din România spre Italia

Stiri actuale
25-09-2025 | 14:43
marijuana

Poliţiştii gărzii financiare au găsit peste 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz românesc, care a fost controlat pe autostrada M7, a comunicat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală (NAV) agenţiei maghiare de presă MTI.

 

autor
Lorena Mihăilă

În vehicul se aflau opt pasageri, în afară de şofer, care au declarat că se deplasează din România în Italia. Pe lângă bagajele pasagerilor, în portbagaj se aflau diverse pachete, iar ofiţerii de patrulă au decis să inspecteze unele dintre ele, conform comunicatului.

În două cutii de carton inspectate s-a găsit o substanţă suspectă a fi narcotică, iar testul a arătat că este vorba de marijuana.

Poliţia a preluat cazul, care este investigat în prezent în cadrul unei proceduri penale.

Incident lângă un poligon privat din Botoșani. Un bărbat ar fi fost împușcat din greșeală în timp ce mergea cu bicicleta

Sursa: News.ro

Etichete: Ungaria, italia, politia de frontiera, marijuana,

Dată publicare: 25-09-2025 14:43

