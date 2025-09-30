Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

În plus, pe același tronson vom experimenta, în premieră, mersul printr-un tunel rutier, de mare viteză. Nu la fel de optimiști sunt constructorii de pe secțiunea care traversează munții, pe Valea Oltului. Acolo întârzierea ar putea fi de trei-patru ani.

Câte unul pe fiecare sens de mers al autostrăzii Sibiu-Pitești, tunelurile Alina și Daniela străpung dealul Momaia pe un kilometru. Se lucrează 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Alina este cel mai aproape de final.

Fernando Lopez, șeful șantierului de pe secțiunea 4: „E turnat deja... pentru instalație de aer. Urmează ca în decembrie o să turnăm sistemul rutier și după aia la anul completăm cu instalații.”

Secțiunile de pe Valea Oltului, cele mai complicate din proiect

În tunelul Daniela se lucrează la hidroizolație, iar un cofrag hidraulic uriaș susține betonul turnat pentru structura de rezistență a galeriei. Oficial, termenul de finalizare este 2027, dar constructorul anunță un avans serios.

Fernando Lopez: „Sfârșitul anului viitor va fi gata, sperăm ca de Crăciun 2026 să treacă prin tunel!”

Din cele trei secțiuni ale autostrăzii Sibiu-Pitești aflate în lucru, cele mai mari provocări sunt pe Valea Oltului, între Boița și Cornetu.

Alexandru Bogdan, coordonatorul șantierului secțiunii Boița-Cornetu: „Ne aflăm în zona viaductului 5 al acestui tronson. Va avea cele mai înalte pile, picioare ale podului la aproximativ 50 de metri, care vor purta drumul la aproximativ 50 de metri deasupra terenului natural.”

Această secțiune a autostrăzii va avea 7 tuneluri, 48 de viaducte și un ecoduct pentru animale. Râul Olt va fi traversat de 5 ori. Șantierul se întinde acum pe doar 10% din cei 31 de kilometri ai traseului.

Alexandru Bogdan: „Se lucrează pe cele 5 viaducte aflate în zona Boița plus tunelul Robești.”

Secțiunile 2 și 3 - ultimele ale autostrăzii - ar trebui finalizate în 2028, dar încă sunt porțiuni fără avize de mediu. Procedurile de autorizare ar putea întârzia lucrările cu cel puțin doi ani.

Ionuț Ciure, Asociația Pro Infrastructura: „Acum stăm după Agenția Națională de Mediu, care trebuie să spună dacă modificările care țin de acordul de mediu revizuit intră pe procedura simplă sau intră pe procedura lungă. Asta înseamnă că o să ne ducem mult dincolo de 2030.”

Autostrada Pitești - Sibiu va avea în final 122 de kilometri. Acum sunt gata doar 44, între Pitești și Curtea de Argeș, Sibiu și Boița.

