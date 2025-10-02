Cât mai durează să traversăm Carpații pe autostradă. Prima porțiune de șosea montană de mare viteză va fi gata într-un an
Vom reuși să traversăm Munții Carpați pe autostradă, în România! Nu mai încape nicio îndoială. Singura problemă este că mai durează cel puțin vreo 6 ani!
Abia peste aproximativ un an ar urma să se deschidă prima porțiune de șosea montană de mare viteză. Iar după, e de așteptat să mai treacă încă 2 ani până la inaugurarea următoarei porțiuni.
Bine ar fi să avem mai mulți bani pentru autostrăzi, ca să evităm eventuale blocaje pe șantierele grele și scumpe. Dar – una peste alta – cu lucrările începute, momentul în care vom traversa trece munții pe autostradă se apropie tot mai mult, an de an.
Sursa: spotmedia.ro
02-10-2025 11:57