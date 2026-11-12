Premiul de categoria I, în valoare de 5.226.582,80 de lei (aproximativ 980.000 de euro), a fost câștigat la tragerea Loto 6/49 din 12 noiembrie, potrivit Loteriei Române.

Biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. Prețul acestuia a fost de 32,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, marele premiu a fost câștigat pe 22 octombrie 2026, când valoarea acestuia a fost de 17.760.754,40 de lei.