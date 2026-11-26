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„La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 10:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că un cadru didactic dintr-o unitate de învăţământ, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost ameninţat de către un elev, în incinta instituţiei”, a transmis, joi seară, IPJ Cluj, potrivit News.ro.

După verificări, poliţiştii au stabilit că, în intervalul orar 09:30-10:00, în timpul programului de lucru, cadrul didactic ar fi fost abordat de un elev, care i-ar fi adresat expresii jignitoare şi ameninţări cu acte de violenţă.

Poliţiştii au identificat elevul, un minor de 14 ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma administrării probatoriului, faţă de minorul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.