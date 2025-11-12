51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman , care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Marți seară, în Capitală, a avut loc un nou protest al femeilor, care solicită autorităților să ia măsuri concrete, pentru a preveni astfel de tragedii.

Cei prezenți la protest au venit cu flori, candele și mesaje pentru autorități. Spun că nu mai pot rămâne indiferenți la violența care ucide femeile.

Al 51-lea caz de femicid din 2025: o femeie ucisă aproape în fiecare săptămână

Protestul vine după crima petrecută sâmbătă în Teleorman. Al 51-lea caz de femicid din acest an. Cu alte cuvinte, aproape în fiecare săptămână din 2025, o femeie a fost omorâtă, în România.

Tânără: „Toți avem o rudă, o vecină, sau poate chiar în propria casă am fost martori la abuz împotriva femeilor. Trebuie să schimbăm ceva în sensul ăsta.”

De altfel, statisticile sunt alarmante: de la începutul anului, au fost emise peste 11.000 de ordine de protecție provizorii. Aproape 4.000 dintre ele au fost încălcate de agresori.

La Galați, o femeie a fost la un pas de o tragedie, după ce fostul ei iubit nu a mai ținut cont de ordinul de protecție. Individul a fost prins de polițiști în ultimul moment.

Tânăr: „Femeile se duc la poliție pentru că sunt agresate. Pe urmă ajungem la cazuri în care ele sunt chiar ucise.”

14 femei agresate în fiecare oră, potrivit Ministerului Justiției

Potrivit Ministerului Justiției, doar în primele patru luni ale anului, au fost raportate peste 40.000 de cazuri de violență domestică. Asta înseamnă că, în fiecare oră, au fost agresate 14 femei.

Tânără: „Este foarte important să existe consistență în reacția societății civile și a populației. Ca mai apoi guvernul pe care îl avem, instituțiile responsabile să facă legi în privința asta.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Organizatoarele protestului cer statului să recunoască oficial femicidul ca formă distinctă de crimă și să implementeze măsuri reale de prevenție: monitorizare electronică, intervenție rapidă și consiliere obligatorie pentru agresori.”

Ce este femicidul și cum este pedepsit în alte țări

Femicidul înseamnă uciderea unei femei din motive legate de gen. Altfel spus, o crimă comisă tocmai pentru că victima este femeie. Este considerată cea mai gravă formă a violenței domestice — rezultatul extrem al abuzurilor repetate, al controlului și al urii față de femei.

State precum Belgia, Croația, Cipru, Turcia și Macedonia recunosc femicidul, iar în Italia este pedepsit cu închisoare pe viață.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













