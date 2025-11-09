Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni

Femeia de 25 de ani, ucisă de fostul soț pe stradă în comuna Beciu, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase, anunță IPJ Teleorman.

După ce în spaţiul public au apărut informaţii despre acest caz, IPJ Teleorman face mai multe precizări.

Precizările Poliției

"Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, referitoare la ordinul de protecţie emis împotriva bărbatului de 42 de ani, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul IPJ Teleorman este abilitat să comunice următoarele: la data de 22 septembrie a.c., împotriva bărbatului a fost emis, de către poliţişti, un ordin de protecţie provizoriu. Ulterior, la data de 26 septembrie a.c., împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie, de către Judecătoria Turnu Măgurele, pentru o perioadă de 6 luni", anunţă IPJ Teleorman.

Conform sursei citate, în ambele situaţii, victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, "în cauză poliţiştii desfăşurând activităţile specifice conform cadrului legal în vigoare".

Referitor la sesizările anterioare primite, IPJ Teleorman precizează că pe 25 septembrie poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat despre faptul că ginerele său ar fi încălcat ordinul de protecţie provizoriu. Poliţiştii au stabilit că cele sesizate nu se confirmă, apelantul fiind sancţionat contravenţional. O lună mai târziu, pe 22 octombrie, printr-un apel la 112, a fost o altă sesizare de la un bărbat despre faptul că ginerele său îl ameninţă. Nici de această dată, susţine IPJ Teleorman, nu s-au confirmat cele sesizate, apelantul fiind sancţionat contravenţional. Între cei doi au mai fost, ulterior, două scandaluri, ambele fiind sesizate poliţiştilor.

"Totodată, la data de 26 septembrie, poliţiştii au fost sesizaţi de femeia de 25 de ani despre faptul că soţul ei ar fi încălcat ordinul de protecţie, prin aceea că ar fi luat-o cu forţa dintr-un parc, din municipiul Turnu Măgurele, ar fi băgat-o în autoturismul său, ar fi mers în extravilanul municipiului, unde ar fi blocat uşile autovehiculului şi ar fi întreţinut cu aceasta relaţii sexuale împotriva voinţei sale", precizează IPJ Teleorman.

Bărbatul ar fi încercat să se sinucidă

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecţie şi violenţă în familie.

"Iar în urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive", susţine IPJ Teleorman.

Femeia de 25 de ani a fost înjunghiată mortal, sâmbătă, de fostul soţ. Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinţilor săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor şi al gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat.

