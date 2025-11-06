Noi provocări, diseară, în Trădătorii: „Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”

Stiri Diverse
06-11-2025 | 13:27
tradatorii
protv.ro

În castel nimic nu este la întâmplare! În ediția de aseară, am văzut care a fost prima crimă a celor trei trădători, iar Daniel a fost nevinovatul care nu a mai ajuns la micul dejun.

autor
Știrile PRO TV

„Dragi trădători, nu știu cât de departe vă va duce acest joc și sper să-l pierdeți, evident”, le-a transmis el celor care l-au ucis, înainte să părăsească jocul pentru totdeauna.

Un alt moment important a fost decizia de la Masa Rotundă, acolo unde concurenții au ajuns la concluzia că Răzvan este trădător.

„A fost o greșeală. Se pare că jocul este mult mai greu de cât mă așteptam”, a spus Iulian după ce a realizat că votul lor nu a făcut de cât să-i lase fără un aliat.

În această seară, de la 21:30, vedem cine este următoarea victimă a trădătorilor.

Citește și
p
(P) CONCURS Trădătorii și UNIBET. Ia parte la jocul trădării și poți câștiga premiul cel mare: un PlayStation 5

„Mă tot uit la peretele ăla în sala de mic dejun și chiar nu am nicio remușcare. Singura remușcare pe care o am este faptul că există șansa să fiu eliminat înainte de a lua toți banii”, va spune Ionel care știe că există câteva persoane care îl bănuiesc.

Tot în ediția de astăzi, concurenții vor vota, din nou, la Masa Rotundă: „Îmi dau seama că pericolul de multe ori nu vine din partea trădătorilor, ci din partea nevinovaților – se suspectează folosind niște indicii emoționale care nu pot duce într-o direcție bună”, va spune Gabi.

Înainte de vot, însă, vor fi supuși unei probe de curaj care va aduce și întorsături neașteptate de situație, ce vor schimba cu totul dinamica jocului: „Asta e proba de curaj?! Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”, va spune Sasha.

Ce surpriză îi așteaptă în urma jocului, aflăm de la 21:30. Nu ratați TRĂDĂTORII în fiecare miercuri și joi, la PRO TV. Reality-show-ul poate fi urmărit cu o zi în avans pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: emisiune, tradatorii,

Dată publicare: 06-11-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
S-a aflat! Ce construiește Donald Trump în România
Citește și...
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV
Stiri Diverse
Reality-show-ul TRĂDĂTORII continuă astăzi și mâine, la PRO TV

Cei trei trădători au fost aleși și au comis prima crimă: „Credeam că o să mă pună pe gânduri, dar mă simt surprinzător de indiferent față de ei. Nu e nimeni prea important pentru mine încât să nu-l omor”

(P) CONCURS Trădătorii și UNIBET. Ia parte la jocul trădării și poți câștiga premiul cel mare: un PlayStation 5
Advertoriale
(P) CONCURS Trădătorii și UNIBET. Ia parte la jocul trădării și poți câștiga premiul cel mare: un PlayStation 5

Ai ochi pentru detalii și fler pentru strategie? Ia parte la jocul trădării și fii premiat de Trădătorii și UNIBET!

Cine sunt primii concurenți din reality-show-ul „Trădătorii”. Emisiunea debutează în octombrie, pe VOYO
Stiri Mondene
Cine sunt primii concurenți din reality-show-ul „Trădătorii”. Emisiunea debutează în octombrie, pe VOYO

Cel mai intens reality-show: TRĂDĂTORII își va deschide ușile castelului, în toamna aceasta, la PRO TV și pe VOYO.

Recomandări
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia
Stiri actuale
Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Forumul NATO-Industry de la București că amenințarea rusă va rămâne și după războiul din Ucraina, iar Alianța trebuie să fie pregătită pe termen lung.

Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din „grupul X”
Stiri actuale
Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din „grupul X”

Un important furnizor de energie electrică este acuzat de procurorii Parchetului General că a crescut artificial prețul energiei între firme din același grup ca să ceară apoi compensări uriașe de la buget. Prejudiciul depășește 100 de milioane de lei.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 06 Noiembrie 2025

03:13:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28