Mesajul postat de bărbatul care și-a ucis fosta soție, înainte de crimă. „Să vedem cât o să-i meargă”

Conducerea Poliției Române și procurorul general al României fac verificări la inspectoratul de poliție din Teleorman și la procuratura din Turnu Măgurele, după o crimă oribilă.

Un individ de 42 de ani, cu ordin de protecție emis de instanță, și-a înjunghiat mortal fosta soție, cu care are trei copii.

Anchetele interne urmăresc să lămurească dacă polițiștii și procurorii și-au îndeplinit corect sarcinile. Mai ales că victima a reclamat inclusiv un viol.

Mihaela avea doar 25 de ani și era mamă a trei copii. Sâmbătă, fostul soț a atacat-o brutal și i-a luat zilele sub ochii mezinului.

Individul, în vârstă de 42 de ani, era cuprins de gelozie și, chiar dacă avea un ordin de protecție, a pândit-o pe femeie și a înjunghiat-o chiar lângă biserică.

După ce a comis crima, a fugit acasă, unde a încercat să-și ia viața. Familia Mihaelei crede că tragedia putea fi evitată și dă vina pe poliție.

Tatăl fetei ucise: „Eu sunam la 112 și nu mi-a mai dat voie să sun, că îmi dă amendă tot mie. Mi-a dat la departamentul Turnu Măgurele să sun la ei. Și veneau până aici, că nu e violent. Acum văd și ei violența? Trebuia arestat de atunci. Vede Poliția Teleorman că a fost violent? Acum, când a făcut crima?”

Potrivit Poliției Teleorman, primul ordin de protecție a fost aplicat pe 22 septembrie.

Mama fetei ucise: „Mereu o bătea. Trebuia să fie în gura lui, adică să nu ridice ochii spre el, dacă zicea ceva trebuia să facă imediat. Un om dușmănos.”

Tânăra ar fi fost violată de cel care i-a luat viața

Pe 26 septembrie, judecătorii au decis să emită un alt ordin de protecție, de data aceasta pe o perioadă de 6 luni. În aceeași zi, tânăra s-a plâns la poliție că a fost luată cu forța în mașină de agresor și violată pe un câmp.

Mama fetei ucise: „Când a ieșit din Tribunal, a pândit-o, a luat-o cu mașina, a dus-o pe un câmp și a violat-o iar. Apoi a dus-o poliția la IML la Alexandria și a venit seara acasă cu mașina.”

Surprinzător, după ce victima a reclamat violul, autoritățile l-au lăsat în libertate pe agresor. Procurorul general al României anunță acum verificări la Parchetul care a gestionat cazul.

„Controlul vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție”, explică autoritățile.

Și conducerea Poliției Române a declanșat mai multe controale.

Benone Matei, șeful Poliției Române: „Am dispus efectuarea unor verificări cu privire la activitatea anterioară omorului calificat. Dacă au fost respectate procedurile de lucru și dacă au fost desfășurate toate activitățile ce se impun în aceste situații. Din păcate, victima nu a dorit monitorizarea electronică a agresorului.”

Cu o zi înainte de crimă, bărbatul reclama pe Facebook comportamentul fostei sale soții. Din vorbele sale reiese că s-a văzut cu ea chiar în postul de poliție. Această întâlnire nu este menționată de autorități.

Suspect: „Când i-am spus ieri de față, în postul de poliție, să-mi dea și mie copilul două ore, nu a vrut doamna. A spus că nu are copii, că are doar unul singur, că ceilalți sunt ai mei. Să vedem cât o să-i meargă!”

Credibilitatea poliției, afectată de tragediile din ultima perioadă

Imaginea poliției era deja afectată după cazul tinerei din Mureș, ucisă cu toporul în luna iulie de fostul ei iubit. Individul nu a fost prins nici până astăzi. După această nouă tragedie, responsabilii din Poliție au decis să fie inventariate, în toate județele, cazurile de violență domestică.

Eduard Mirițescu, șef adjunct al Poliției Române: „Suntem conștienți că nu va elimina în totalitate riscul producerii unor noi evenimente, dar ne exprimăm disponibilitatea totală la efortul colectiv integrat al tuturor entităților din domeniu, pentru atingerea toleranței zero față de violența domestică.”

La rândul său, ministrul Justiției lucrează la un proiect de lege care va înăspri pedepsele.

Autorul omorului din Teleorman este internat sub pază la spitalul din Alexandria. Medicii spun că rănile pe care și le-a provocat nu i-au pus viața în pericol.

Cei trei copii ai cuplului vor rămâne, deocamdată, la rude.

