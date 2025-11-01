Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra
De la declanșarea războiului din Ucraina, elevii ruși sunt supuși unor sesiuni săptămânale de propagandă pro-Putin. O crimă împotriva copilăriei, o otrăvire sistematică a minților tinere cu veninul militarismului și al xenofobiei.
Pe 24 februarie 2022, tancurile rusești au trecut granița cu Ucraina. Șase luni mai târziu, pe 5 septembrie, 18 milioane de școlari ruși auzeau pentru prima dată „conversații despre lucruri importante” – o nouă lecție săptămânală care a devenit obligatorie pentru toate școlile din țară, de la clasa I până la clasa a XI-a.
Citiți articolul integral pe Spotmedia.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: Rusia, scoala, vladimir putin,
Dată publicare:
01-11-2025 09:51