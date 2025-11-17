100.000 de lei amendă pentru clinica unde a murit anesteziată fetița de doi ani. Raportul Ministerului Sănătății

Stiri actuale
17-11-2025 | 12:01
Stomatologie
Pro TV

Clinica de stomatologie unde a murit sub anestezie fetița de doi ani a fost amendată cu 100.000 de lei. Raportul Ministerului Sănătății a fost trimis parchetului.

autor
Stirileprotv

Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei” se arată într-un comunicat al ministerului Sănătății.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție „pentru analiză și continuarea demersurilor legale” precizează instituția, adăugând că atribuțiile se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”.

Citește și
stomatolog
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Sursa: Pro TV

Etichete: deces, fetita, stomatologie, clinica,

Dată publicare: 17-11-2025 11:51

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de doi ani susține că personalul medical nu știa că sediul nu avea autorizație

Clinica stomatologică din Bucureşti, unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezie generală, susţine că sediul în care a avut loc intervenţia avea aviz de funcţionare, dar autorizaţia sanitară era în curs de finalizare.

Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse
Stiri actuale
Trei apeluri la 112 pentru o persoană inconştientă, conform STS, în cazul fetiţei de 2 ani decedată la stomatolog | surse

Trei apeluri la 112 au semnalat o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, în cazul fetiței de doi ani, decedată după anestezie la o clinică stomatologică din Capitală, primul apel fiind înregistrat la 18:41, conform STS pentru News.ro.

Poziția Crystal Dental Clinic, la trei zile după moartea fetiței de doi ani: cele trei puncte ale anchetei interne
Stiri actuale
Poziția Crystal Dental Clinic, la trei zile după moartea fetiței de doi ani: cele trei puncte ale anchetei interne

Crystal Dental Clinic, clinica dentară unde a murit fetița de doi ani în timpul intervenției susține că se află în legalitate și deținea toată aparatura medicală prevăzută de normative.

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

Recomandări
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de dronă de atac rusească pe malul ucrainean al Dunării.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Noiembrie 2025

03:12:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28