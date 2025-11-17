100.000 de lei amendă pentru clinica unde a murit anesteziată fetița de doi ani. Raportul Ministerului Sănătății

Clinica de stomatologie unde a murit sub anestezie fetița de doi ani a fost amendată cu 100.000 de lei. Raportul Ministerului Sănătății a fost trimis parchetului.

Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei” se arată într-un comunicat al ministerului Sănătății.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție „pentru analiză și continuarea demersurilor legale” precizează instituția, adăugând că atribuțiile „se încheie odată cu transmiterea documentației către autoritățile abilitate”.

