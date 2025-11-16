Poziția Crystal Dental Clinic, la trei zile după moartea fetiței de doi ani: cele trei puncte ale anchetei interne

Stiri actuale
16-11-2025 | 14:42
crystal dental clinic
Pro TV

Crystal Dental Clinic, clinica dentară unde a murit fetița de doi ani în timpul intervenției susține că se află în legalitate și deținea toată aparatura medicală prevăzută de normative.

autor
Mihai Niculescu

„Sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare” au declarat, duminică, reprezentanții clinicii într-un comunicat.

Activitatea a fost suspendată„imediat” în această locație, iar pacienții au fost preluat în alte locații ale societății care sunt „complet autorizate”.

Situația administrativă a clinicii, adică autorizația sanitară care nu era încă emisă, nu ar avea legătură, la acest moment, cu tragicul eveniment. „În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului” se mai arată în comunicat.

„Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului” precizează reprezentanții clinicii, adăugând că desfășoară propria anchetă, pe lângă cele ale autorităților.
„ Am inițiat o analiză internă completă pentru a stabili:

Citește și
Alexandru Rogobete
Rogobete vine cu clarificări despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Ce scria în documente nu se întâmpla în realitate”

  • cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării,

  • unde au existat vulnerabilități administrative,

  • ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.

Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative și nu personalul medical.”

„ Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului” susțin avocații clinicii.

Ministrul Rogobete: nu aveau „infrastructura” pentru anestezie generală

Eu nu am spus că nu aveau autorizațiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate. Adică mai exact în autorizație apăreau toate în regulă, iar în realitate nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea acorda anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice”, a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, sâmbătă, într-o conferință de presă.

Sursa: Pro TV

Etichete: deces, fetita, clinica,

Dată publicare: 16-11-2025 14:34

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

Rogobete vine cu clarificări despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Ce scria în documente nu se întâmpla în realitate”
Stiri actuale
Rogobete vine cu clarificări despre cazul fetiței decedate la stomatolog: „Ce scria în documente nu se întâmpla în realitate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus despre clinica stomatologică din Capitală, unde o fetiță de doi ani a murit, că nu avea infrastructura necesară pentru a efectua anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice.

Apelul ministrului Sănătății pentru patronii clinicilor private „de la colțul blocului”, după moartea Sarei: „Să nu vin eu”
Stiri actuale
Apelul ministrului Sănătății pentru patronii clinicilor private „de la colțul blocului”, după moartea Sarei: „Să nu vin eu”

Tragedia petrecută la clinica din București, unde o fetiță de 2 ani a murit în timpul unei intervenții stomatologice făcute sub sedare profundă, aduce din nou în discuție lipsa procedurilor și a autorizațiilor.

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Stiri actuale
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele
Stiri actuale
Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit o fetiţă de 2 ani: Funcţionează improvizat şi nu respectă normativele

Ministrul Sănătăţii a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

Recomandări
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil
Stiri externe
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil

Administrația Trump permite, discret, negocieri pentru participațiile străine ale Lukoil, într-o mișcare care vizează sectorul petrolier al Moscovei, dar protejează piețele internaționale.

Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28