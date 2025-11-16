Poziția Crystal Dental Clinic, la trei zile după moartea fetiței de doi ani: cele trei puncte ale anchetei interne

Crystal Dental Clinic, clinica dentară unde a murit fetița de doi ani în timpul intervenției susține că se află în legalitate și deținea toată aparatura medicală prevăzută de normative.

„Sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare” au declarat, duminică, reprezentanții clinicii într-un comunicat.

Activitatea a fost suspendată„imediat” în această locație, iar pacienții au fost preluat în alte locații ale societății care sunt „complet autorizate”.

Situația administrativă a clinicii, adică autorizația sanitară care nu era încă emisă, nu ar avea legătură, la acest moment, cu tragicul eveniment. „În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului” se mai arată în comunicat.

„Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului” precizează reprezentanții clinicii, adăugând că desfășoară propria anchetă, pe lângă cele ale autorităților.

„ Am inițiat o analiză internă completă pentru a stabili:

cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării,



unde au existat vulnerabilități administrative,



ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.



Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative și nu personalul medical.”

„ Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului” susțin avocații clinicii.

Ministrul Rogobete: nu aveau „infrastructura” pentru anestezie generală

„Eu nu am spus că nu aveau autorizațiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate. Adică mai exact în autorizație apăreau toate în regulă, iar în realitate nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea acorda anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice”, a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, sâmbătă, într-o conferință de presă.

