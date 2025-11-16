Ministrul Sănătății vrea ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să poată fi făcute la stat

Ministrul Sănătății vrea să schimbe legea după ce Sara, o fetiță de doi ani, a murit la o clinică stomatologică din București.

Intervențiile sub anestezie trebuie să fie realizate în spitale și decontate, spune Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Aceste intervenții să poată fi decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în regim de spitalizare de zi. Cel mai probabil vom înființa și un program dedicat de acțiuni prioritare, stomatologice. Săptămâna viitoare, împreună cu echipa din cadrul Spitalului Universitar, ne vom întâlni la Ministerul Sănătăţii pentru a corecta anumite nepăsări administrative care trenează în acest sistem de ani de zile, astfel încât aceste intervenţii să poată fi decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în regim de spitalizare de o zi”.

Un singur loc la stat unde se pot realiza astfel de intervenții

Rogobete a subliniat că nu în orice cabinet se pot realiza toate tipurile de intervenţii stomatologice. Anestezia generală poate fi efectuată doar dacă în cabinetele respective sunt respectate reglementările în vigoare şi există infrastructura corespunzătoare, a completat ministrul.

Potrivit acestuia, modul în care este organizat Ambulatoriul Stomatologic SUUB respectă toate normativele în vigoare, totuși, din cauza unor lacune în legislație, astfel de intervenții care presupun anestezie generală nu pot fi efectuate acum aici.

„Normativele există. Modul în care este organizată această clinică respectă absolut toate normativele, în sensul în care există spaţii de supraveghere post-anestezică, aşa cum prevăd ordinele de ministru şi legislaţia în vigoare", a declarat Alexandru Rogobete.

De-a lungul ultimilor trei ani, reprezentanţii Ambulatoriului Stomatologic au solicitat Ministerului Sănătăţii şi CNAS reglementarea modului de finanţare, a indicat el.

„Am înţeles că aceste solicitări nu au fost onorate. Acesta motivul pentru care săptămâna viitoare ne întâlnim la Ministerul Sănătăţii pentru a reglementa modul de finanţare în regim de spitalizare de zi pentru acest tip de intervenţii, respectiv pentru cele cu anestezie generală. (...) Îmi doresc să înfiinţăm un program nou de acţiuni prioritare (...) prin care să putem finanţa direct aceste clinici de stomatologie din spitalele publice, care utilizează anestezie generală", a transmis el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













