Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.

Simion a mai spus că AUR nu va participa la consultările de la Cotroceni, dacă sunt invitaţi la „spartul târgului”. Președintele Nicușor Dan a declarat marți că moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Ilie Bolojan ”este o decizie democratică a Parlamentului” și vor ”începe negocierile pentru formarea unui nou guvern”.

”Noi suntem dispuşi să intrăm la guvernare, nu în orice condiţii şi suntem dispuşi să reparăm şi să corectăm erorile guvernării Bolojan. Toate patru partidele sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moţoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moţiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan”, a declarat preşedintele AUR, George Simion, el afirmând că forma asta în care au depus moţiunea de cenzură era singura care le garanta că moţiunea va trece la vot.

Nu va susține premier PSD

”Ne putem asuma, aşa cum am anuntat în plenul, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul, în ordinea constituţională. Dacă vom reveni la ordinea constituţională şi democratică, primul partid al ţării trebuie să desemneze un premier, să vedem dacă poate întruni o majoritate, după care vine rândul AUR, care nu va susţine un premier PSD, să desemneze un premier. Ne putem asuma o guvernare în condiţiile în care propunerea făcută de AUR pentru funcţia de premier va fi acceptată şi, bineînţeles, urmându-şi făgaşul constituţional, întruneşte numărul necesar de voturi în Parlament, respectiv 233”, a menţionat Simion.

Liderul AUR a reacţionat la anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan că va purta consultări informale, pentru ca ulterior să ajungă la consultările formale.

”Ei bine, atâta timp cât noi nu vom fi convocaţi, nu vom fi invitaţi de către preşedintele României la consultările reale, la găsirea unei soluţii pentru ieşirea din criză, noi mai departe nu vom merge, aşa cum am anunţat şi acum două săptămâni, când era vorba să depunem noi, fără susţinere, fără a ne baza pe 233 de semnături şi 233 de voturi, o moţiune de cenzură. Nu vom fi idioţi utili. Nu ne vom duce la nişte consultări formale, ca să mimeze Nicuşor Dan respectarea Constituţiei, la fel cum a mimat nişte alegeri. Dacă alegerile viitoare vor fi corecte, da, merită să ne luptăm. Dacă consultările reale şi informale şi formale se vor purta cu al doilea partid al ţării, după rezultatul alegerilor din 1 decembrie, vom participa. Însă, să fim invitaţi la spartul târgului, după trei săptămâni, în condiţiile în care ei se înţeleg, nu participăm la această şaradă, dacă aşa are de gând să joace Nicuşor Dan”, a subliniat George Simion.