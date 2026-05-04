OMS a indicat că este "la curent" şi monitorizează "o situaţie de sănătate publică" ce implică o navă de croazieră care navighează în Oceanul Atlantic. "Până în prezent, un caz de infectare cu hantavirus a fost confirmat de laborator, iar alte cinci cazuri sunt suspecte. Dintre cele şase persoane afectate, trei au decedat, iar una se află în prezent la terapie intensivă în Africa de Sud", se arată în comunicatul OMS.

Potrivit informaţiilor anterioare, un pacient se afla internat la terapie intensivă în Africa de Sud, iar două dintre persoanele decedate erau cetăţeni olandezi, conform Ministerului Afacerilor Externe al Ţărilor de Jos.

Nava implicată este "Hondius", operată de compania olandeză Oceanwide Expeditions, cu o capacitate de 170 de pasageri şi aproximativ 70 de membri ai echipajului, scrie BBC.

Potrivit datelor referitoare la parcurs, nava a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, şi a fost localizată cel mai recent în largul Capului Verde, în apropierea portului de destinaţie.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este un grup de virusuri purtate de rozătoare, transmis în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale acestora.

Infecțiile apar de obicei atunci când virusul devine aeropurtat din urina, excrementele sau saliva rozătoarelor, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC). Deși rar, se poate transmite și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Transmiterea de la om la om este rară, a precizat OMS.

Virusul poate provoca două boli severe. Prima, sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua afecțiune, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai severă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri sunt raportate la nivel global

Se estimează că există aproximativ 150.000 de cazuri de HFRS la nivel mondial în fiecare an, în principal în Europa și Asia, potrivit unui raport al National Institutes of Health. Peste jumătate dintre cazuri apar, de regulă, în China.

Cele mai recente date din SUA arată că, între 1993 – când a început monitorizarea hantavirusului – și 2023, au fost raportate 890 de cazuri.

Totuși, virusul Seoul, una dintre principalele tulpini de hantavirus purtate de șobolanul norvegian (cunoscut și ca șobolan brun), este răspândit la nivel global, inclusiv în SUA.

Cum se tratează

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus. CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

Pacienții cu simptome severe pot necesita internare în secții de terapie intensivă. În cazuri grave, unii pacienți pot avea nevoie de intubare.

CDC recomandă evitarea contactului cu rozătoarele în locuințe sau la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus.

De asemenea, agenția recomandă sigilarea punctelor de acces din subsoluri sau poduri prin care rozătoarele pot pătrunde în locuințe.

Se recomandă purtarea echipamentului de protecție atunci când se curăță excrementele de rozătoare, pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Cazuri recente de hantavirus

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului laureat cu Oscar Gene Hackman, a murit din cauza unei afecțiuni respiratorii asociate cu hantavirusul.

Anchetatorii medicali cred că Arakawa a contractat HPS – cea mai frecventă formă în SUA – care a dus la decesul ei. Cuiburi și câteva rozătoare moarte au fost găsite în anexele locuinței sale, acolo unde a fost descoperită.

Documentele poliției au arătat că Arakawa a căutat pe internet informații despre simptomele gripei și ale Covid-19 în zilele dinaintea morții sale.