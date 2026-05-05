Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat că în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL de marţi, colegii săi de partid au întărit punctul vedere adoptat în urmă cu trei săptămâni, acela că PNL nu va lua parte la o guvernare cu PSD, iar rezoluţia prezentată de Ilie Bolojan în şedinţă viza multe lucruri despre ”viaţa PNL de aici încolo”.

"Am salutat decizia colegilor de a ne menţine punctul de vedere pe care l-am emis în urmă cu trei săptămâni, l-am întărit acum o săptămână, adică PNL nu va face parte dintr-un guvern cu PSD, lucru care, să spunem, este o decizie finală. Noi am luat astăzi o decizie că nu vom lua parte la o guvernare cu PSD. Suntem într-o dezbatere, unde domnul preşedinte a prezentat o rezoluţie cu mult mai multe lucruri pentru ceea ce înseamnă, pentru că ne interesează foarte mult să rămânem acelaşi partid serios, să avem un preşedinte serios, o încredere în rândul populaţiei şi eu cred că România are nevoie de astfel de partide care-şi respectă cuvântul şi de lideri puternici", a afirmat Gheorghe Falcă la Parlament, unde se află în desfăşurare BPN al PNL.

În context, el a fost întrebat despre afirmaţii ale unor lideri ai PNL despre o reconciliere cu PSD.

"Partidul a dat astăzi votul, 34 de oameni au fost pentru a ne menţine decizia şi 10 oameni s-au abţinut. Decizia este definitivă", a precizat Falcă.

”Abia aștept să-i văd de mână pe Grindeanu și Simion”

Dacă PNL intră în opoziţie şi exclude orice colaborare cu PSD, "este responsabilitatea celor care au astăzi o majoritate", potrivit acestuia.

"Sunt sigur că atunci când vor merge la preşedintele României, au soluţia", a spus Falcă.

El a reiterat că aşteaptă o soluţie de la noua majoritate din Parlament, "pentru că aşa este matematica politică".

"Noi am fost un partid corect, ne-am asumat acum 10 luni responsabilitatea funcţiei de prim-ministru, când nimeni în România nu dorea această funcţie, am aprobat un program de guvernare pe care l-am respectat şi am primit o moţiune de cenzură. Există, în acest moment, o majoritate în Parlament, de abia aştept să-i văd de mână pe domnul Grindeanu şi pe domnul Simion, fiecare cu politicile naţional-extremiste, şi să dea o soluţie pentru România, pentru că aşa este matematica politică", a mai afirmat Falcă.

Europarlamentarul liberal a menţionat că preşedintele Nicuşor Dan a fost înştiinţat de acum trei săptămâni cu privire la această poziţie a PNL în legătură cu PSD.