Și alte segmente din mult așteptatul drum de mare viteză ar putea fi gata anul acesta anunță, responsabilii.

Momentul în care muntele a fost străpuns, la tunelul de la Robești, este considerat unul de referință în construcția drumurilor de la noi.

Tunelul are o lungime de 900 de metri. Pentru realizarea lui s-au folosit peste 60.000 de m³ de beton, suficient pentru 50 de blocuri cu patru etaje, spun constructorii.

Alexandru Bogdan, inginer constructor: "Este nouă metodă austriacă de execuție a tunelurilor, care constă în detonări, în cazul rocii mai tari, și evacuarea materialului."

Peste 10.000 de camioane de pietriș, rocă și pământ au fost extrase din cele două galerii paralele.

Can Kutluay, inginer specialist geodezie: "Munții Carpați au o vechime, mă așteptam la dificultăți legate de roci dar până acum totul e bine".

Antreprenorul turc are mobilizați pe secţiunea doi a autostrăzii Sibiu-Pitești peste 550 de oameni, care lucrează pe mai multe fronturi.

Majoritatea dorm pe șantierul de la Câineni. Printre bărbați, și-au făcut curaj şi câteva tinere.

Astrid Bachman, inginer specialist geodezie: "Am venit în primul rând pentru că acest proiect este unul foarte complex, mai ales că include șapte tuneluri, 48 de viaducte. E ceva ce chiar din punct de vedere profesional mă poate duce mult mai departe decât m-aș fi gândit eu vreodată."

În paralel, pe secțiunea 3 Cornetu-Tigveni, constructorii italieni lucrează cu 1.500 de muncitori și sute de utilaje. Pe acest lot se pregătește platforma pentru uriașul tunel Poiană.

Cristian Tudor, purtătorul de cuvânt DRPD Craiova: "Cu toții așteptăm cu nerăbdare să vedem acea cârtiță binecunoscută la lucru, pe secțiunea 3, la tunelul Poiana care va avea o lungime de 1,9 kilometri".

Vestea cea bună, spun constructorii, este că până la sfârșitul anului ar putea fi gata secțiunea 4, Tigveni-Curtea de Argeș.

Iar autostrada va fi legată printr-un drum expres de Mioveni, anunță autoritățile.

Șoseaua de 15 kilometri ar ajuta mult uzina Dacia, unde în fiecare zi ajung ori pleacă peste 430 de camioane cu piese şi vehicule.