”Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democraţie, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România este un stat stabil, instituţiile statului funcţionează şi România are o direcţie pe care şi-o urmează”, a declarat Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în prima sa reacție după căderea Guvernului Bolojan.

”Există consens pe direcţia pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuţia bugetului pe 2026, deci pe ţinta de buget pe 2026 şi pe ţintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE şi PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe, 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR şi 31 august finalizarea PNRR”, subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai arătat că, chiar dacă procedurile pentru moţiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiţii de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens.

”Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil”

”Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale şi, când opţiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”, a anunţat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai spus că înţelege aşteptările românilor legate de funcţionarea statului şi mai ales de corupţie şi înţelege aşteptările românilor legate de viaţa de zi cu zi şi o să le aibă în vedere în discuţiile cu partidele, pentru formarea unui nou guvern.

”Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate, şi subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a menţionat şeful statului în mesaj.