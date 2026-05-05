Ținuta extravagantă și accesoriile luxoase au transformat apariția ei într-unul dintre cele mai comentate momente ale serii, scrie PageSix.

Fondatoarea Fenty Beauty, în vârstă de 38 de ani, a dus apariția la nivelul următor prin accesorii luxoase: trei inele supradimensionate cu diamante și bijuterii pentru urechi semnate Briony Raymond și Dyne, incluzând cercuri și manșete strălucitoare.

Lookul a fost completat de un machiaj cu efect irizat, accesorii de păr spiralate realizate de Jennifer Behr și pietre decorative aplicate pe față, accentuând tema spectaculoasă.

Alături de ea a fost A$AP Rocky, care a optat pentru o jachetă Chanel roz tip smoking și cercei din diamante, într-o apariție la fel de elegantă.

Citește și
Dr. Quinn, serialul care ne-a învățat cum arată umanitatea, disponibil pe VOYO

Rihanna rămâne una dintre cele mai așteptate prezențe de la Met Gala de peste un deceniu, chiar și în anii în care lipsește. În 2024 a absentat din cauza gripei, după ce își anunțase o apariție mai „simplă”, centrată pe păr și machiaj.

În 2025, însă, artista a revenit în forță, dezvăluindu-și a treia sarcină într-un costum Marc Jacobs în dungi, cu un corset sculptural și detalii spectaculoase. Nu era prima dată când transformă un eveniment major într-un moment de anunț personal, după ce și-a confirmat a doua sarcină pe scena Super Bowl 2023.