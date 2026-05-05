Ținuta extravagantă și accesoriile luxoase au transformat apariția ei într-unul dintre cele mai comentate momente ale serii, scrie PageSix.

Fondatoarea Fenty Beauty, în vârstă de 38 de ani, a dus apariția la nivelul următor prin accesorii luxoase: trei inele supradimensionate cu diamante și bijuterii pentru urechi semnate Briony Raymond și Dyne, incluzând cercuri și manșete strălucitoare.

Lookul a fost completat de un machiaj cu efect irizat, accesorii de păr spiralate realizate de Jennifer Behr și pietre decorative aplicate pe față, accentuând tema spectaculoasă.

Alături de ea a fost A$AP Rocky, care a optat pentru o jachetă Chanel roz tip smoking și cercei din diamante, într-o apariție la fel de elegantă.

Rihanna rămâne una dintre cele mai așteptate prezențe de la Met Gala de peste un deceniu, chiar și în anii în care lipsește. În 2024 a absentat din cauza gripei, după ce își anunțase o apariție mai „simplă”, centrată pe păr și machiaj.

În 2025, însă, artista a revenit în forță, dezvăluindu-și a treia sarcină într-un costum Marc Jacobs în dungi, cu un corset sculptural și detalii spectaculoase. Nu era prima dată când transformă un eveniment major într-un moment de anunț personal, după ce și-a confirmat a doua sarcină pe scena Super Bowl 2023.