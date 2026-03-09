Ivanna Lisette Ortiz a fost identificată de Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD) ca fiind femeia arestată la scurt timp după incident. Ea a rămas în arest după ce Poliția a intervenit duminică după-amiază în urma unei sesizări privind mai multe focuri de armă trase dintr-un automobil asupra casei pe care Rihanna, o artistă recompensată cu nouă premii Grammy, o deține în cartierul Beverly Crest din Los Angeles.

Focurile de armă au fost semnalate în jurul orei locale 13:30 în proximitatea vilei pe care Rihanna o împarte cu starul hip-hop A$AP Rocky și cu cei trei copii ai lor. LAPD a confirmat pentru NBC4 Investigates că Rihanna, A$AP Rocky și cei trei copii se aflau în casă în momentul împușcăturilor, însă nu a fost raportată nicio persoană rănită.

Suspecta a fost arestată la scurt timp după incident

Potrivit LAPD, femeia în cauză conducea un automobil alb Tesla – fiind singura persoană în acea mașină – și a fost arestată într-un centru comercial, la aproximativ o jumătate de oră după comiterea faptei, relatează AFP.

Ea a fost încarcerată, iar cauțiunea a fost stabilită la 10 milioane de dolari.

Poliția: au fost trase între șapte și nouă focuri

LAPD a dezvăluit că o femeie a condus un automobil până în fața proprietății și a tras între șapte și nouă focuri cu o armă pe care Poliția a descris-o ca fiind o pușcă de tip AR-15. Cel puțin patru gloanțe au lovit locuința.

Poarta din fața proprietății părea să fie ciuruită de găuri de gloanțe, iar anchetatorii au fost văzuți în timp ce cercetau o rulotă Airstream parcată pe aleea din fața reședinței.

Motivul atacului rămâne necunoscut

Detalii despre un posibil motiv al acestui atac armat nu sunt cunoscute deocamdată.

Agenții de presă ai cuplului de vedete nu au răspuns pentru moment solicitărilor transmise de NBC News de a comenta incidentul.

Rihanna, interpreta cântecului „Umbrella”, și A$AP Rocky, cunoscut pentru piesa „HIGHJACK”, au o relație care a început în 2020. Cei doi artiști au împreună trei copii, doi băieți și o fetiță, care s-au născut în anii 2022, 2023 și 2025.