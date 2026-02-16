Rihanna a fost în centrul atenției la show-ul de modă al partenerului său. Ținuta i-a provocat un mic incident vestimentar

Fanta de la spate i-a expus posteriorul când s-a ridicat de pe scaun, iar la ieșire vedeta a încercat fără succes să-și acopere zona, potrivit Daily Mail.

Artista a purtat o haină neagră din piele, cu detalii din blană pufoasă la guler și manșete, care i-a conferit un aer sofisticat și elegant. Inelul de logodnă afișat reaprinde zvonurile despre căsătorie, iar vedeta și-a completat look-ul cu pantofi cu toc ascuțit și ochelari Saint Laurent.

Accesoriile au fost discrete, adăugând un plus de rafinament look-ului său de seară.