Rihanna a fost în centrul atenției la show-ul de modă al partenerului său. Ținuta i-a provocat un mic incident vestimentar

Fanta de la spate i-a expus posteriorul când s-a ridicat de pe scaun, iar la ieșire vedeta a încercat fără succes să-și acopere zona, potrivit Daily Mail.
Artista a purtat o haină neagră din piele, cu detalii din blană pufoasă la guler și manșete, care i-a conferit un aer sofisticat și elegant. Inelul de logodnă afișat reaprinde zvonurile despre căsătorie, iar vedeta și-a completat look-ul cu pantofi cu toc ascuțit și ochelari Saint Laurent.
Accesoriile au fost discrete, adăugând un plus de rafinament look-ului său de seară.
Partenerul ei a fost văzut la eveniment în blugi și jachetă cu glugă de blană. Aceasta a fost a treia prezentare pe podium pentru brandul AWGE și prima desfășurată în New York, sărind Paris Fashion Week, mai aproape de Harlem, cartierul lui Rocky.
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară și a născut prima ei fetiță. Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie, anunțul fiind făcut pe Instagram, unde artista a publicat o fotografie cu bebelușa și o pereche de mănuși de box roz în miniatură. Rihanna și A$AP Rocky mai au împreună doi băieți, Riot și RZA.
Fetița a primit numele de scenă al tatălui, cu o mică diferență de literă. Sarcina Rihannei fusese dezvăluită la Met Gala de anul acesta.
