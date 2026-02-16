Rihanna a fost în centrul atenției la show-ul de modă al partenerului său. Ținuta i-a provocat un mic incident vestimentar

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Rihanna a atras toate privirile vineri seara la prezentarea de modă a partenerului său, A$AP Rocky, desfășurată în New York City, purtând o mini-rochie din piele neagră care i-a provocat un mic incident vestimentar.

Mihaela Ivăncică

Fanta de la spate i-a expus posteriorul când s-a ridicat de pe scaun, iar la ieșire vedeta a încercat fără succes să-și acopere zona, potrivit Daily Mail.

Artista a purtat o haină neagră din piele, cu detalii din blană pufoasă la guler și manșete, care i-a conferit un aer sofisticat și elegant. Inelul de logodnă afișat reaprinde zvonurile despre căsătorie, iar vedeta și-a completat look-ul cu pantofi cu toc ascuțit și ochelari Saint Laurent.

Accesoriile au fost discrete, adăugând un plus de rafinament look-ului său de seară.

Partenerul ei a fost văzut la eveniment în blugi și jachetă cu glugă de blană. Aceasta a fost a treia prezentare pe podium pentru brandul AWGE și prima desfășurată în New York, sărind Paris Fashion Week, mai aproape de Harlem, cartierul lui Rocky.

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară și a născut prima ei fetiță. Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie, anunțul fiind făcut pe Instagram, unde artista a publicat o fotografie cu bebelușa și o pereche de mănuși de box roz în miniatură. Rihanna și A$AP Rocky mai au împreună doi băieți, Riot și RZA.

Fetița a primit numele de scenă al tatălui, cu o mică diferență de literă. Sarcina Rihannei fusese dezvăluită la Met Gala de anul acesta.

Sursa: Daily Mail

