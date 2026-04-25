Rihanna, apariție spectaculoasă în India la un eveniment monden. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO

Rihanna a revenit într-un mod spectaculos în India, unde a participat la un eveniment pop-up al brandului său de beauty, în oraș.

Ioana Andreescu

După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră, cu detalii din piele. Și-a completat look-ul cu bijuterii din diamante, potrivit Times of India.

Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparazzi.

Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Mai devreme în cursul zilei, Rihanna a avut o apariție spectaculoasă la un alt eveniment.

Apariția a avut loc la scurt după ce partenerul ei, A$AP Rocky, a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Cei doi sunt părinții lui RZA (3 ani), Riot (2 ani) și micuța Rocki, născută în septembrie.

Rocky a spus că Rihanna „s-a schimbat mult” de când a devenit mamă, dar că „a fost mereu magică”, descriind-o drept „cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe Pământ”. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să „se întâlnească în continuare” și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți.

Sursa: The Times of India

